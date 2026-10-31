Pulisic renueva con el AC Milan hasta 2031

El delantero estadounidense del AC Milan, Christian Pulisic, renovó su contrato con el club de la Serie A italiana hasta 2031.

El anterior contrato de Pulisic vencía al final de la presente temporada.

Desde su llegada a la Serie A en julio de 2023 procedente del Chelsea, Pulisic, de 28 años, ha marcado 44 goles en 141 partidos entre todas las competiciones con los Rossoneri, incluidos dos esta temporada en liga.

El Milan, quinto en la tabla, se enfrenta a su vecino Inter este sábado en la décima fecha del campeonato italiano.