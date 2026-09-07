"Puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro", dice Mbappé

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, consideró este lunes que "puede ser un buen año" para ganar el Balón de Oro, tras convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales.

"Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", dijo Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de Champions del martes contra el Inter de Milán.

El delantero francés destacó que hizo "mucha historia este verano en la competición más importante del deporte", en referencia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde fue el máximo goleador.

Mbappé anotó 10 goles en el pasado Mundial, con lo que alcanzó los 22 tantos en citas mundialistas, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, por delante de los 21 de Leo Messi y los 16 del alemán Miroslav Klose.

El delantero del Real Madrid se expresaba así después de que hace unos días su técnico José Mourinho dejara entrever, sin citarlo, que merecía el Balón de Oro.

Mbappé, de 27 años, todavía no ha ganado este prestigioso trofeo que se otorga al mejor jugador del mundo.

Mourinho consideraba que ese galardón debe darse a jugadores que "cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad" y no sólo por ganar la Champions o el Mundial.

"Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano", añadió Mourinho.

"Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios", aseguró Mbappé.

Preguntado por si se considera el mejor del mundo, contestó que "siempre", "pero eso es algo muy personal, cada uno tiene su opinión".

"Tengo la sensación que es un buen año para eso (ganar el Balón de Oro) pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar a quien piensan que es el mejor jugador del mundo", concluyó.

- Mejorar en defensa -

El delantero galo admitió que tiene que implicarse más en defensa, pero extendió el esfuerzo a todo el equipo.

"Claro que yo y todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa", afirmó, rechazando también cualquier incompatibilidad con su compañero Vinicius en ataque.

"Es una opinión de las millones de opiniones que hay sobre el Real Madrid porque es el club más famoso del mundo. Nosotros tenemos el mismo objetivo que es hacer que el Madrid gane los partidos, gane títulos", afirmó Mbappé.

El delantero francés aprovechó su comparecencia para elogiar a Mourinho, del que afirmó que "es un tío que sabe ganar, que sabe cómo tener un grupo alrededor y que sabe dar la motivación a todo su grupo para ir a la misma dirección y a ganar los partidos".

El técnico luso también atendió a los medios para mostrar su "ilusión" por ganar una Champions con el Real Madrid, algo que no logró en su anterior época como entrenador merengue, aunque desligó su actual etapa de aquella.

Mourinho recordó, no obstante, que este primer encuentro contra el Inter en la fase liga de la Champions "no es ultra importante".

"No decide nada, no es eliminatorio y yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a clasificar", pero, obviamente, mostró su deseo de ganar.

"Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos contra el Betis y perder", aseguró.