"Puede llegar al nivel de Jannik y Carlos", dice Carreño sobre Jódar

El español Pablo Carreño estimó este domingo, tras ser eliminado por Rafa Jódar en octavos de final de Roland Garros, que su joven compatriota tiene capacidad para pelear próximamente contra Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por ser el número uno.

"Competir contra Jannik y Carlos es algo que podrá hacer muy pronto. Claro que puede estar ahí a ese nivel. Es su primer año, es muy joven y tiene mucho margen para poder mejorar. En un primer año no tienes por qué estar ahí ganando Grand Slam, cada uno va a su ritmo, pero tiene cualidades para estar ahí", dijo Carreño en su conferencia de prensa posterior a la eliminación.

Jódar, de 19 años y 29º del mundo, está en su primera temporada en la élite, mientras que Carreño tiene 34 años y es uno de los veteranos del circuito.

"Es muy buena noticia para el tenis español que puedan surgir jugadores jóvenes con él. Estaremos hablando de él durante los próximos quince años, va a estar aquí jugando en el más alto nivel", vaticinó.

En el duelo de este domingo en la pista Suzanne Lenglen, Carreño llegó a ponerse con dos sets a cero arriba, antes de venirse abajo, mermado por un problema en el hombro derecho que le hizo perder el partido por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

"Ya en el final del segundo set sentí que tenía el hombro cargado. Es una pena porque estaba disfrutando mucho en la pista, una lástima no poder mantener ese nivel una horita más. Hay que darle crédito a él. No solo juega bien cuando va por arriba en el marcador, cuando va por abajo también sigue ahí", explicó.

Carreño estimó que en los dos primeros sets hizo su "mejor tenis desde la lesión", en alusión al grave problema en un codo que entre 2022 y 2023 le hizo abandonar la primera línea y frenó su carrera.

Ante el atractivo pulso de cuartos de final del martes entre Jódar y el número tres mundial, el alemán Alexander Zverev, Carreño cree que el joven madrileño tendrá sus opciones.

"Claro que Rafa puede soñar con ganarle. Ha perdido muy pocos partidos en tierra este año y solo ha perdido ante jugadores top. Será la primera vez que juegue seguramente en la Philippe Chatrier. Está en cuartos de final y ahí todo puede pasar", señaló.