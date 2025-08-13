PSG aspira a alargar su reinado en Francia pese a la rebeldía de Mónaco y Marsella

Tras arrasar los campeonatos domésticos la pasada temporada, el PSG logró además su primera corona continental y alcanzó la final del Mundial de Clubes. De vuelta a casa, los parisinos pretenden alargar su dominio, aunque Mónaco y Marsella aspiran a plantar cara.

Liga, Copa y Supercopa de Francia: el palmarés doméstico de los hombres de Luis Enrique volvió a ser inmejorable. La joya de la corona llegó en Múnich, durante una final de Liga de Campeones para el recuerdo: con la victoria 5-0 al Inter de Milán, la mayor goleada en una final, el PSG tocó el cielo.

A punto estuvo de alcanzar una nueva dimensión en el nuevo Mundial de Clubes, pero se topó en la final con el Chelsea, equipo que cortó las alas al ascendente PSG.

Tras apenas un mes de saborear la conclusión de una histórica temporada, el PSG vuelve a iniciar su conquista desde la casilla de salida: la Ligue 1.

Vencedor de 11 de los últimos 13 campeonatos, el mínimo exigido por la ambiciosa directiva y la malacostumbrada afición es la victoria.

Ese triunfo antiguamente se basaba en grandes mercados de fichajes y la contratación a precios desorbitados de jugadores de talla mundial.

- Pogba se estrena en Francia -

Sin embargo, la actual dirección del club consiste en fichar menos y mejor. Y, en el primer mercato postChampions, el PSG ha sorprendido por una apuesta que tendrá que validar a lo largo del curso.

Con el fichaje del joven guardameta Lucas Chevalier, procedente del Lille, el club parisino ha indicado la puerta de salida al italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los protagonistas de la histórica pasada temporada, con protagonismo en las noches europeas que llevaron a la primera 'Orejona' de su equipo.

Chevalier es uno de los principales refuerzos del club, acompañado por el defensa ucraniano Ilia Zabarnyi, procedente del Bournenmouth inglés. Dos recién llegados para tratar de mantener al todopoderoso club parisino en un trono doméstico deseado por otros pretendientes.

Uno de ellos será el Mónaco, campeón de Francia por última vez en 2017, que se ha reforzado este mercato en especial con el fichaje de Paul Pogba.

El centrocampista francés de 32 años jugará por primera vez en su carrera en el campeonato francés. Luego de un infierno de lesiones y una suspensión por un caso de dopaje, el campeón del mundo en 2018 con los Blues será el principal argumento del club monegasco para aspirar a títulos.

- "Competir con el PSG" -

"Ahora se trata de tener mejor estado de ánimo, de creer que podemos llegar lejos en Liga de Campeones, creer que podemos competir con el PSG", declaró recientemente el director deportivo brasileño Thiago Scuro.

El español Ansu Fati, cedido por el FC Barcelona, el defensa inglés Eric Dier, llegado libre del Bayern Múnich y el guardameta finlandés Lukas Hradecky, fichado al Bayer Leverkusen, son los otros principales refuerzos del club entrenado por el austríaco Adi Hütter.

Por su parte, el Marsella, que tras un año de ausencia volverá a la Champions, también pretende ponerle las cosas difíciles a su eterno rival PSG.

Una rivalidad acrecentada tras la Champions de los parisinos, que privaron al Marsella del honor de ser el único club francés campeón de Europa. Una afrenta que ahora buscan devolver en terreno doméstico.

El regreso del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y los fichajes del brasileño Igor Paixao, del estadounidense Timothy Weah o del argentino Facundo Medina refuerzan al colectivo entrenado por Roberto Di Zerbi, que la temporada pasada ya dio señales de su ambición.

Paixao y Medina serán los nuevos sudamericanos de una plantilla en la que los también argentinos Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi están ya asentados.