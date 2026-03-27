Presidente Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Este viernes 27 se marzo el presidente de la República, José Raúl Mulino, encendió la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que por primera vez tiene como sede: Panamá.

“Un día histórico, desde este viernes la antorcha de los Juegos Suramericanos recorrerá nuestro país hasta dar inicio formal a este evento de clase mundial en suelo panameño... Esto es posible por la decisión del gobierno y los recursos del pueblo panameño, que fueron fundamentales para que esta antorcha arda en todo el país”, sostuvo Mulino.

Destacó la oportunidad para que el país se muestre ante más de 2 mil atletas, cuerpo técnico y familiares que visitarán Panamá, al tiempo que reafirmó ante la delegación de jóvenes atletas panameños el orgullo de representar nuestra bandera, que le permite lograr un objetivo en sus carreras, a disputar sus duelos con la frente en alto y recordando que todo el país está apoyándolos.

“Esto nos demuestra que vamos avanzando bien, con paso firme bien, poniendo este país en la palestra internacional, en nuestros deportes y para nuestros deportistas, sobre todo para llenar a Panamá de Gloria”, añadió.

El protocolo inició con el ingreso de la llama que representa esta justa de manos del director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, quienes a su vez permitieron al mandatario Mulino tomar la antorcha y proceder a encender su luz que brillará por las 10 provincias y 2 comarcas del país, durante su recorrido, y que alumbrará esta competición del 12 al 25 de abril próximo.

El presidente junto a la primera dama Maricel de Mulino entregó la antorcha a los atletas juveniles Julieta Escobar e Ian Mata, de las disciplinas de judo y karate, respectivamente, para que ésta, fuera trasladada vía aérea hasta la provincia de Chiriquí que iniciará su recorrido y concluirá el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández.