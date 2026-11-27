Para la séptima carrera de la cartilla hípica del domingo en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, ciudad capital, la invicta norteamericana ‘Keaypami’ saldrá en busca del triunfo en el evento estelar, dedicado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, en su versión 89.

La colorada, que entre sus dos victorias anota la Primera Carrera de la Triple Corona Juvenil de potrancas importadas, tendrá en esta oportunidad a tres calificadas rivales, con cuyo triunfo se ubicaría a un solo peldaño de lograr el codiciado galardón hípico.

El evento conmemorativo se celebrará sobre tendido de 1,200 metros, con una bolsa en disputa de $22,600. ‘Keaypami’ es una defensora de los tradicionales colores del Stud Babamwy Stable, montado por su jinete usual Yonis Lasso, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez, potranca que se presenta con la primerísima opción. Para esta oportunidad entran nuevamente como sus principales contendoras ‘She Blames The Law’ (Jimmy Carrión) y ‘Sol Alcotana’ (Nelson Pitty), a las que doblegó en la primara Gema y vienen en busca de sus venganzas.

En tanto que entra en este puente de la Triple Corona Juvenil, en su segunda aparición a la pista, la colorada ‘Celerísima’ (Omar Hernández), cuya participación se limita a un sorpresivo triunfo.

El último cotejo que define la Triple Corona Juvenil se correrá el 19 de diciembre con el clásico dedicado a Jorge Ameglio, en la edición 19, en 1,400 metros y premio de $25,000, más el aporte de las cuotas de inscripciones.

La jornada dominical presenta una nómina de ocho balanceados careos, con hora de inicio a las 3:00 p.m., con el presagio de cerradas competencias.