Portland y los Sixers se agigantan de visitantes e igualan sus series ante San Antonio y Boston

Los Philadelphia 76ers y los Portland Trail Blazers ganaron el martes a domicilio ante los Boston Celtics y los San Antonio Spurs, respectivamente, e igualaron 1-1 sus series de primera ronda de los playoffs de la NBA.

La jornada se completaba con Los Angeles Lakers recibiendo a los Houston Rockets, que contaban con el regreso de su estrella, Kevin Durant, ausente el sábado por lesión.

Los Lakers ganan esta serie de la Conferencia Oeste por 1-0.

- Wembanyama deja la cancha y San Antonio pierde con Portland -

El francés Victor Wembanyama abandonó este martes el partido ante Portland Trail Blazers en el segundo cuarto tras sufrir un golpe en la cabeza, y los San Antonio Spurs perdieron 106 a 103.

El pívot de 22 años y 2,24 metros de altura dejó la cancha después de tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué tras chocar con Jrue Holiday, de Portland.

Wembanyama parecía aturdido mientras yacía en el suelo antes de levantarse lentamente y salir trotando de la cancha hacia el vestuario.

Los Spurs confirmaron después que Wemby fue ingresado en el protocolo de conmoción cerebral y no volvería a participar en este segundo partido de la primera ronda del Oeste.

Portland, dirigido por el brasileño Thiago Splitter, logró mantenerse en el partido y se repuso a una racha de 13 puntos consecutivos de San Antonio para iniciar el cuarto período.

Scoot Henderson fue el máximo anotador de Portland con 31 puntos, mientras que Donovan Clingan aportó 11 rebotes.

"Este es un juego de rachas y hoy la encontramos en el mejor momento", afirmó Henderson. "Siempre tengo la confianza porque hago el trabajo, pongo toda mi confianza en eso".

Una volcada de Robert Williams con 12 segundos para el final terminó convirtiéndose en un momento clave del cotejo, una jugada que pudo haber sido diferente de estar en la duela Wembanyama.

Devin Vassell tuvo una última oportunidad para igualar para los Spurs, pero su remate de tres se quedó corto ante la marca impecable del australiano Matisse Thybulle.

La serie se traslada al Moda Center, en Portland, Oregón, donde el viernes se disputará el Juego 3 y el domingo el Juego 4.

- Los Sixers ganan en Boston -

Los Philadelphia 76ers silenciaron el TD Garden de Boston al vencer a los favoritos Celtics por 111 a 97 e igualar a un triunfo por bando esta serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El bahameño VJ Edgecombe logró un doble doble de 30 puntos y 10 rebotes, y Tyrese Maxey agregó 29 unidades y nueve asistencias en la victoria de unos Sixers que ahora cuentan con el factor cancha a su favor.

"Este es nuestro equipo, no el del primer partido", dijo Maxey a la cadena NBC. "Tenemos excelentes lanzadores, no íbamos a perder la cabeza por una derrota y hoy hemos respondido".

La llave se traslada ahora a Filadelfia, donde los Sixers recibirán a los Celtics en el Wells Fargo Center el viernes para el tercer juego y el domingo para el cuarto.

El veterano Paul George, de 35 años, añadió 19 puntos en 35 minutos en cancha, con 4 rebotes, tres asistencias, un robo y un bloqueo.

Jalen Brown sacó la cara por Boston con 36 puntos anotados, convirtiéndose en el máximo anotador del partido.