Por un espacio para conservar los juegos

REDACCIÓN | La presidente del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, afirmó que espera que el Museo del Deporte Panameño actualice un espacio para exhibir artículos y toda la iconografía de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en Panamá, durante abril de 2026.

“Le vamos a hacer una donación específica de cosas puntuales, entiéndase la mascota, uniformes de premiación, para que puedan actualizar el museo con esa parte importante de la historia [deportiva] de nuestro país”, indicó Young.

El Museo del Deporte Panameño está ubicado en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá, y contiene varias piezas históricas de equipos y atletas nacionales que han brillado tanto en el ámbito deportivo local como internacional, además alberga El Salón de la Fama, que rinde tributo a los deportistas panameños más destacados en las últimas décadas.

En tanto, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud reunieron a más de 2 mil atletas de 15 países del continente americano y la delegación panameña logró ganar 29 medallas, la cifra más alta obtenida en sus anteriores participaciones.

* Para conocer más visite la cuenta de Metro Libre en Youtube y busque la entrevista titulada: “Panamá tiene la capacidad de transformar el deporte”.