Pogacar y Vingegaard se citan para otro duelo al sol en el Tour de Francia

El prodigio francés Paul Seixas sueña con ponerle fin a la rivalidad exclusiva entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard que desde hace cinco domina el Tour de Francia, quienes, respaldados por su arranque de temporada fulgurante, aspiran a prolongar su duopolio a partir del sábado.

Gino Bartali contra Fausto Coppi, Luis Ocaña desafiando a Eddy Merckx, Raymond Poulidor versus Jacques Anquetil, Greg LeMond ante Laurent Fignon, Andy Schleck y sus duelos con Alberto Contador: la historia de la Grande Boucle es rica en rivaledades que han forjado su leyenda. Pero actualmente se da una que supera a las demás, con dos corredores que se reparten los dos primeros puestos del podio final desde hace cinco años.

En 2021, Pogacar logró su segundo Tour de Francia por delante de Jonas Vingegaard. El danés se llevaría las dos siguientes ediciones, adelantando al esloveno, quien se tomó la revancha en 2024 y 2025 con Vingegaard como segundo, y con el tercero a más de nueve minutos en cada ocasión.

Este año de nuevo los dos extraterrestres se perfilan como grandes favoritos, sobre todo porque, por primera vez desde 2022, ambos afrontan el Tour en plenas facultades físicas.

En 2023, Pogacar vio truncada su preparación tras una fractura de muñeca en Lieja-Bastoña-Lieja a finales de abril. Al año siguiente, fue Vingegaard quien llegó falto de fondo después de una fuerte caída en la Vuelta al País Vasco y en 2025 el danés fue víctima de una conmoción cerebral durante la París-Niza.

"Han pasado tres años desde la última vez que gané el Tour y desde entonces he tenido muchos parones. Me ha llevado tiempo volver a ser yo mismo y creo que por fin lo he conseguido. De hecho, incluso me siento más fuerte que antes", explica el danés.

- Doblete Giro-Tour -

De hecho, el líder del equipo Visma-Lease a Bike está firmando la primera mitad de temporada más prolífica de su carrera, con doce victorias.

Primero arrasó en la París-Niza y en la Vuelta a Cataluña, logrando en cada ocasión dos triunfos de etapa, antes de dominar el Giro de Italia, donde se hizo con cinco etapas para convertirse en el octavo corredor de la historia en ganar las tres grandes vueltas.

"Tengo una gran confianza en mí mismo y se transmite a todo el equipo. Todo el mundo se suma a nuestro plan y está convencido de que podemos ganar el Tour de Francia otra vez", insiste.

El escalador australiano Michael Storer, testigo privilegiado dela dominio del danés en la prueba italiana, así lo cree: "El Giro fue relativamente fácil para él y, en mi opinión, estará incluso más fuerte en el Tour. Yo apostaría por Vingegaard antes que por Pogacar este año".

Pero el esloveno también presenta argumentos que apoyan su candidatura a un quinto Tour.

Tras una campaña de clásicas casi perfecta (victorias en Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y un segundo puesto en París-Roubaix), encadenó dos paseos helvéticos aplastando en el Tour de Romandía y el de Suiza, para un ratio vertiginoso de trece victorias en dieciséis días de competición este año.

- "Diez etapas si quisiera" -

Los rivales han vuelto a constatar su superioridad, como aseguró el neerlandés Mike Teunissen. "Pogacar podría ganar diez etapas del Tour si quisiera", consideró.

Por ahora, Pogi suma 21 etapas en su palmarés, el sexto mejor total de todos los tiempos, a 14 del récord de Mark Cavendish, que no deja de pedirle, en tono de broma pero aun así un poco inquieto, que se calme.

Pogacar está, en vísperas de la gran salida en Barcelona, en posición de igualar el récord de cinco victorias en el Tour de Francia y de unirse así a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin en el panteón. Con solo 27 años.

Para ello, sin duda deberá volver a pasar por encima de Vingegaard, un corredor al que casi nunca se enfrenta en carrera pero que, hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo su único rival en los meses de julio de cada año.