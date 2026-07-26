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Pogacar, "muy feliz y muy orgulloso" tras su quinto Tour

Pogacar, muy feliz y muy orgulloso tras su quinto Tour
El corredor esloveno del UAE Team Emirates - XRG, Tadej Pogacar, celebra en el podio con el maillot amarillo del Tour de Francia, en París, el 26 de julio de 2026 Loic VENANCE
AFP
26 de julio de 2026

Tadej Pogacar dijo estar "muy feliz y muy orgulloso" tras ganar su quinto Tour de Francia este domingo, aunque mostró su deseo de volver a casa y "disfrutar de las cosas sencillas de la vida".

Esta es la conferencia de prensa que realizó el esloveno al término de la 21ª y última etapa del Tour 2026.

PREGUNTA: ¿Qué representa para usted el hecho de haber igualado el récord de cinco victorias?

RESPUESTA: "Estoy muy contento y muy orgulloso de ganar un quinto Tour. Cada victoria tiene un significado particular, una emoción diferente, su propia historia. Es una sensación increíble llevar el maillot amarillo y cruzar la línea de meta en París como vencedor. Pero ahora quiero saborear, vivir el momento presente, no pensar en la historia. Solo volver a casa, relajarme y disfrutar de las cosas sencillas de la vida".

P: ¿Cómo vivió esa lucha final por la etapa con Mathieu van der Poel?

R: "No hablamos, solo rodamos a morir hasta la meta. Sabíamos que teníamos que dejarlo todo en el asfalto, al final ya no me quedaba nada, él logró una magnífica victoria".

P: ¿Cuál es su agenda de carreras después del Tour?

R: "Tengo el critérium en mi ciudad natal el viernes por la noche con algunos corredores del Tour, así como el 'Pogi challenge' con las familias, los niños y aficionados este fin de semana. Un poco de trabajo con mi fundación. Y después quiero ir a ver el Tour de Francia femenino para ver correr a Urska (Zigart, su pareja)".

P: ¿Tiene aún piernas para correr la Vuelta a España?

R: "Si comenzase mañana diría que no, pero aún tengo dos semanas para decidir".

P: Usted sufrió un control antidopaje nocturno. ¿Siente que recaen sospechas sospechas sobre usted a causa de su dominio?

R: "No... desde que hago el Tour, en 2020, he tenido controles un poco locos. Antes de las etapas-reina por ejemplo, eso me pasaría cuatro o cinco veces de siete, ser sometido al control en el autobús treinta minutos antes de la salida. Los controladores hacen su trabajo. Es parte de mi vida. Cuando llaman a la puerta lo primero que pienso es: los controladores. Para mí es como ir al supermercado".

P: El año pasado usted habló de burn-out, pero esta vez parece más feliz.

R: "No es que sufriera de agotamiento, pero era consciente de que podía suceder y todavía lo soy. Por eso tampoco digo hoy si voy a la Vuelta o a tal otra carrera justo después de que el Tour de Francia haya terminado. Tengo que mantener los pies en la tierra".

P: ¿Qué opina de los jóvenes talentos como Seixas o Del Toro?

R: "Esta generación parece muy afilada. Estoy contento de tener a Isaac (Del Toro) a mi lado, quizá pueda ser una especie de mentor, enseñarle dos o tres cosas más, aunque ya es muy listo. También están llegando otros, muy fuertes. Creo que el futuro del ciclismo se presenta brillante".

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