Pogacar-Merckx, un intercambio por teléfono entre las dos leyendas

Nada más ganar el Tour de Lombardía, Tadej Pogacar habló con Eddy Merckx por teléfono este sábado en Bérgamo, un intercambio "realmente genial", incluso si al esloveno no le gusta ser comparado con la leyenda belga.

"De hecho, Ernesto Colnago estaba en la meta hace un momento y recibió una llamada de Eddy. Me la pasó y pudimos hablar un poco", dijo el dos veces campeón mundial en la rueda de prensa.

Con 93 años, Ernesto Colnago es muy cercano a Merckx, de quien fue mecánico en el equipo Molteni. Su empresa homónima también fabricó el cuadro de la bicicleta utilizada por el Caníbal durante su récord de la hora en 1972.

Y actualmente, Colnago es el proveedor del equipo UAE de Pogacar.

"Fue realmente genial que llamara y que pudiéramos charlar un poco", añadió el esloveno, que contó esta historia mientras le preguntaban sobre las comparaciones con Merckx.

"Siempre escucho eso, las comparaciones con Eddy Merckx, pero no me gusta mucho. Pienso que hay que evitar comparar a las personas todo el tiempo", añadió el cuatro veces ganador del Tour de Francia cuyo palmarés se acerca cada vez más al del gigante belga, considerado el mejor corredor de todos los tiempos.