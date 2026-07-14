Pogacar gana su tercera etapa en este Tour y refuerza su maillot amarillo

Tadej Pogacar sale todavía más líder del 14 de julio, fiesta nacional de Francia: la estrella eslovena ganó su tercera etapa en este Tour al imponerse este martes en la estación de esquí de Le Lioran, donde amplía su cómodo margen de la general.

El maillot amarillo atacó a 15,5 km de la meta, en la parte final del Pertus, para dar caza al ecuatoriano Richard Carapaz, que iba escapado en esos momentos, y terminar luego esta décima etapa con 32 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y 34 segundos delante del francés Paul Seixas, tercero.

El danés Jonas Vingegaard, segundo de la general, fue séptimo este martes, a 44 segundos de un Pogacar que parece lanzado hacia su quinto título en el Tour y el tercero de manera consecutiva.

Vingegaard queda ahora relegado a 3 minutos y 36 segundos respecto a Pogacar en la general, donde Evenepoel se pone tercero, a 4 minutos y 6 segundos, y el español Juan Ayuso es cuarto, a 4 minutos y 22 segundos.

El mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar en el UAE, había empezado el día en el tercer escalón de la general y ahora, después de ser octavo del día a 1:31 del esloveno, cae al séptimo lugar de la clasificación general, a poco más de cinco minutos.

Pogacar consiguió su victoria de etapa número 24 en la Grande Boucle y su 60º maillot amarillo, igualando así al español Miguel Induráin en número de días como líder del Tour, solo superado ahora por el francés Bernard Hinault (79) y por el "Caníbal" belga Eddy Merckx (111).

El golpe maestro de esta etapa lo dio Pogacar a poco más de un kilómetro de coronar el Pertus y nadie pudo seguirlo, dando sensación de una resignación general más que asumida de que nadie en el pelotón tiene las piernas necesarias para resistir sus ataques.

A 250 metros de la cima superó a Carapaz, que se había distanciado a 37 km de la meta, y Pogacar gestionó luego perfectamente el descenso y la parte de transición.

Afrontó así lanzado la corta ascensión final hacia Le Lioran y se tomó así una dulce revancha por lo ocurrido allí en 2024, cuando fue superado en un esprint final por Vingegaard en esta estación del departamento de Cantal.