"Pogacar es el favorito indiscutible", dice el director del Tour Christian Prudhomme

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, se mostró en una entrevista con la AFP "hipnotizado" por la presencia del joven corredor francés Paul Seixas, pero estima que Tadej Pogacar "sigue siendo el indiscutible primer favorito, y Jonas Vingegaard su rival indiscutible".

Pregunta: ¿Qué se puede esperar de esta 113ª edición del Tour, que saldrá el sábado desde Barcelona?

R: "El cartel es magnífico. Tadej Pogacar camino de una quinta victoria. Vingegaard, que parece haberse recuperado por completo de su terrible caída en la Vuelta al País Vasco hace dos años. Y luego, detrás, el o los terceros hombres: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, que es muy constante al máximo nivel en montaña, Isaac Del Toro, muy joven y muy brillante. Y luego, por supuesto, Paul Seixas. No he dado ni una sola entrevista desde el mes de marzo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania o Dinamarca sin que me hablen de Paul Seixas".

P: ¿Le impresiona el joven corredor francés?

R: "No he visto un campeón francés así desde Bernard Hinault. Sé muy bien que Romain Bardet fue segundo y tercero del Tour, que Thibaut Pinot nos entusiasmó en 2019, Julian Alaphilippe... pero un tipo como éste, sobre todo a esta edad, no existe. Es una joya".

P: ¿Es importante para el Tour que un corredor francés pueda pelear por el podio?

R: "La estrella del Tour es el Tour. Pero, por supuesto, tener a un campeón francés que pueda, por qué no, pelear por el podio, por qué no soñar con llevar el maillot amarillo... evidentemente estamos hipnotizados por ese campeón y no solo por sus prestaciones deportivas. Luego, el Tour de Francia es una máquina que pone bajo los focos a los más fuertes, pero que también puede devorar. Pero hay una emoción increíble al verlo en la salida. Aunque Tadej Pogacar siga siendo el indiscutible favorito número uno y Jonas Vingegaard su indiscutible rival".

P: El Tour de Francia comienza con una contrarreloj por equipos con la novedad de que los tiempos para la general se toman individualmente a cada corredor.

R: "Me encanta esta versión porque representa de verdad el ciclismo, un deporte individual que se practica en equipo. Es la primera contrarreloj por equipos en el Tour desde 2019 y nunca la habríamos hecho si no fuera por esta regla. Nunca. Y tampoco la habríamos hecho si no hubiera un repecho al final, porque es indispensable para ver llegar a algunos líderes en solitario y a otros en grupos de dos o tres".

P: Después la carrera irá progresivamente aumentando las dificultades, ¿el objetivo el mantener la emoción?

R: "Tendremos tres días en los Pirineos. Pero efectivamente, están suavizados porque se ha querido un Tour que vaya de menos a más. Desde hace años, nuestra intención es también dar protagonismo a otros macizos aparte de los Alpes y los Pirineos: Macizo Central, Jura, Vosgos, donde tendremos por ejemplo el col du Haag, que será inédito. Y es cierto que la penúltima etapa, que llega a Alpe d'Huez, es terrible. 5.450 metros de desnivel: nunca ha habido una etapa tan dura en la víspera de la llegada final a París. La idea es que, sea cual sea la diferencia entre el maillot amarillo y sus rivales, todavía pueda pasar de todo".