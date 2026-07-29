Pogacar domina el ranking UCI, Isaac del Toro es cuarto

Flamante ganador del Tour de Francia por quinta ocasión, Tadej Pogacar sigue dominando con autoridad incontestable la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por delante del belga Remco Evenepoel, segundo también en el Tour.El joven mexicano Isaac del Toro, tercero en la general del Tour y compañero de Pogacar en el UAE, es cuarto en la clasificación UCI, justo por detrás del danés Jonas Vingegaard, que era segundo en el ranking UCI al inicio del Tour, en el que tuvo que abandonar en la etapa 15ª.Los dos daneses del Lidl-Trek Matthias Skjelmose, 6º en la general, y Mads Pedersen, ganador de una etapa y de la clasificación por puntos, progresaron hasta los puestos 8º y 9º respectivamente.El primer corredor español es Juan Ayuso (22º), mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor de dos etapa en el Tour, es 26º, y el colombiano Egan Bernal es 29º.- Top 20 del ranking UCI1. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 11.321,75 puntos2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-Bora-Hansgrohe 6.956,61 pts3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 6.866,39 pts4. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates 6.833,46 pts5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA-CGM 4.800,71 pts6. Tom Pidcock (GBR) Q36.5 4.535,88 pts7. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Premier Tech 4.141,62 pts8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek 3.293,82 pts9. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 3.229,13 pts10. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Premier Tech 3.140,62 pts11. Lenny Martinez (FRA) Bahrain Victorious 3.087,38 pts12. Mauro Schmid (SUI) Jayco AlUla 2.927,75 pts13. Arnaud De Lie (BEL) Lotto Intermarché 2.788 pts14. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA-CGM 2.683 pts15. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-Hansgrohe 2.667,75 pts16. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 2.599 pts17. Christian Scaroni (ITA) XDS Astana 2.564 pts18. Wout Van Aert (BEL) Visma-Lease a Bike 2.479,57 pts19. Tobias Lund Andresen (DEN) Decathlon CMA-CGM 2.389 pts20. Romain Grégoire (FRA) Groupama-FDJ United 2.350 pts...