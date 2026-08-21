Pogacar a por La Vuelta, la última grande que le falta

Cinco veces campeón del Tour de Francia y ganador de un Giro, Tadej Pogacar se erige como el gran favorito para hacerse con la Vuelta a España, que comienza el sábado en Mónaco por primera vez en su historia.

Última gran vuelta por etapas que le queda por conquistar, el esloveno se perfila como el rival a batir a lo largo de las 21 etapas y más de 3.000 km hasta finalizar el 13 de septiembre en Granada.

"La Vuelta a España es un objetivo que falta en mi carrera", dijo el esloveno el jueves en una rueda de prensa.

"Ganar las tres grandes vueltas es un gran sueño desde hace algunos años. Es un gran objetivo", advirtió.

Pogacar no había vuelto a España desde su estreno en La Vuelta en 2019 cuando acabó tercero y ganó tres etapas.

"No viene a correr La Vuelta, viene a ganarla", había afirmado el director de la carrera, Javier Guillén, a principios de mes en la radio Cadena Ser.

En ausencia del lesionado Jonas Vingegaard, vigente campeón, el esloveno tendrá que lidiar con ciclistas como su compatriota Primoz Roglic, cuatro veces ganador de la ronda española (2019, 2020, 2021 y 2024).

Otros aspirantes al podio son el belga Wout Van Aert o el español Enric Mas, que liderará al equipo Movistar, así como el ecuatoriano Richard Carapaz, reciente rey de la montaña en el Tour, el austriaco Felix Gall o el danés Mads Pedersen.

"Es el mejor del mundo (Pogacar) y ha ganado con creces todo lo que ha hecho", reconoció el jueves Richard Carapaz, pero advirtió que tiene "el objetivo claro de ir a por la general".

Si Pogacar está bien, parece poco probable que se le pueda escapar el triunfo en la última grande que no figura en su palmarés y que le convertiría en el cuarto corredor en ganar Tour y Vuelta en una misma temporada.

- "Dar espectáculo" -

Pogacar "sólo sabe dar espectáculo", añadió Guillén, a lo cual ayudará el montañoso recorrido de la prueba que promete convertir La Vuelta en una de las más difíciles de la historia.

Tras dos primeras etapas con salida en Mónaco y una tercera etapa en Francia entre Gruissan y Font-Romeu, el pelotón bordeará el mar Mediterráneo hacia el sur para dirigirse a Andalucía con un gran final en Granada.

En el camino, cuatro etapas de media montaña y seis de alta montaña, con un desnivel total de 58.156 metros, muy por encima del Giro o el Tour.

La carrera se pone seria ya en la tercera jornada, en Font-Romeu, antes de la primera gran etapa de montaña al día siguiente en Andorra.

Después llegarán puertos como Valdelinares, Calar Alto, el macizo de La Pandera o el Alto de Aitana.

Un corto tramo de sterrato en la sexta etapa, con final en Castellón, supondrá un desafío adicional.

- Etapa reina -

Los velocistas tendrán pocas opciones, pero los rodadores, así como los candidatos a la general, afrontarán dos contrarrelojes: el primer día en Mónaco, de 9 km, y en la 18ª etapa con 32 km por los viñedos de Cádiz.

La etapa reina llegará la víspera del final, con una jornada de más de 5.000 metros de desnivel positivo para alcanzar la cima del Collado del Alguacil, a más de 1.800 metros, tras una subida de 8,3 kilómetros al 9,8% de pendiente media.

La carrera concluirá en Granada con una etapa final que incluirá un circuito urbano y llegada bajo el palacio de la Alhambra.

Los organizadores confían en que el deporte y el espectáculo sean los protagonistas este año tras las protestas contra el equipo Israel Premier Tech que alteraron la edición 2025.

La estructura de ese equipo se ha reciclado en el NSN Cycling, ahora patrocinado por la empresa de deportes cofundada por el exfutbolista español Andrés Iniesta.