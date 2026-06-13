“Podemos competirle a cualquier selección”: Ismael Díaz

Ismael Díaz aseguró este sábado que la Selección de Panamá llega convencida al Mundial de fútbol 2026 de que puede competir de igual a igual ante cualquier rival.

El atacante panameño atendió a los medios de comunicación en el campamento base de la Selección Mayor en New Tecumseth, Ontario, a pocos días del esperado debut mundialista frente a Ghana, programado para este miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium.

“Nosotros hemos demostrado que podemos competirle a cualquier selección”, expresó Díaz.

El delantero, que disputa su segundo Mundial con la camiseta nacional, habló sobre el crecimiento que ha experimentado a lo largo de su carrera y cómo afronta esta nueva oportunidad en la máxima cita del fútbol.

“A lo largo de la carrera que va teniendo uno como jugador va aprendiendo muchas cosas. De lo positivo, de lo negativo. A mí me ha tocado, bueno, atravesar diferentes situaciones. Y he aprendido de todo. Entonces, en este momento siempre intento aportar en lo que puedo, dentro y fuera del campo. Y toca disfrutar porque esto es algo que no se vive realmente todos los días. Disfrutar realmente con mi familia, que para mí es lo principal. Con mi hija, con mi esposa, con mis seres queridos”, señaló.

Díaz estuvo presente esta mañana junto a sus compañeros en una otra sesión más de práctica en el campamento base de la Selección Nacional.

El grupo arrancó la mañana con una sesión de vídeo en el hotel de concentración, luego fue el turno de la práctica en cancha y terminó con un pasó por el gimnasio para la parte de crioterapia y recuperación.