Piden 20 y 27 años de prisión contra los autores de los tiros que mataron al argentino Aramburu

La acusación reclamó este miércoles 20 y 27 años de reclusión criminal contra Romain Bouvier y Loïk Le Priol, autores de los tiros que mataron al exrugbier argentino Federico Martín Aramburu en París en 2022.

Aramburu murió por los disparos efectuados por el principal acusado, Le Priol, un exmilitar y activista ultraderechista, pero su amigo Bouvier fue el primero que abrió fuego tras una discusión en la terraza de un bar.

Bouvier vació su cargador de cuatro balas y alcanzó a la víctima en dos ocasiones.

Ese 19 de marzo de 2022, los dos acusados "administraron su justicia privada" y mataron a "un hombre de bien" que, con 42 años, "tenía la vida por delante", señaló el abogado general Philippe Courroye.

El veredicto se espera para el viernes, cuatro años y medio después de este crimen, que conmocionó al mundo del rugby, especialmente en Argentina y en Francia.

Aramburu vivía en el País Vasco francés, después de haber sido en su carrera dos veces campeón de Francia con el Biarritz.

Este asesinato suscitó además un debate sobre la violencia de la ultraderecha, a la cual pertenecen Le Priol (32 años) y Bouvier (35 años).

El abogado general subrayó la "fascinación por la fuerza" y "las armas" de ambos, así como por los símbolos nazis.