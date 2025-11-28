Piastri, de McLaren, gana la pole para la esprint del Gran Premio de Catar

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de la temporada de Fórmula 1, tras haber logrado el mejor tiempo en la clasificación del viernes en el circuito de Lusail.

Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene una primera oportunidad de hacerse con el título mundial al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.

El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, será sexto en la parrilla, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Piastri llega al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primera corona en la Gran Carpa.

El británico puede proclamarse campeón en Catar si los resultados le son favorables en la esprint del sábado y en el Gran Premio del domingo.

"Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda", afirmó por su parte Piastri, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. "El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo".

- Alonso, en segunda fila -

Verstappen está empatado en puntos con Piastri, pero tiene trabajo por delante para mantener intactas sus opciones de conseguir su quinto título consecutivo.

Adelante de Mad Max, en la cuarta posición, largará el Aston Martin del español Fernando Alonso para la minicarrera de 19 vueltas o una hora de duración en Lusail, cerca de Doha.

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, partirá en la decimotercera posición, mientras que el otro latinoamericano de la parrilla, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, lo hará desde la última plaza.

-- Resultados de las calificaciónes de la carrera esprint:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.055

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.087

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.285

4. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.450

5. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.519

6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.528

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:20.532

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:20.542

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.622

10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.788

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.433

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.494

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.567

14. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:21.631

15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:21.666

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.807

17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.851

18. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:22.043

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.112

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:22.364