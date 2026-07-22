Phil Foden renueva con el Manchester City hasta 2030

El delantero del Manchester City, Phil Foden, renovó con los Citizens por cuatro años más, hasta 2030, anunció el club inglés este miércoles.

Foden, de 26 años, que no estuvo presente en el Mundial con Inglaterra, vivió una temporada marcada por las lesiones.

Su contrato anterior vencía al término de la próxima temporada, con lo que el nuevo acuerdo le asegura estabilidad a las órdenes del nuevo técnico Enzo Maresca.

"Comprometer mi futuro con el City lo significa todo para mí. Jugar para este club es lo único que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta", celebró Foden.

Foden ha ganado seis títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, dos Copas FA y cinco Copas de la Liga con el City desde que su llegada al primer equipo procedente de la cantera del club.

Es el jugador más laureado en la historia del City junto a Bernardo Silva y John Stones.