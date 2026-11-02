$!Peñas unidas por el “buen” fútbol

Los fanáticos de clubes de fútbol español en Panamá son un nicho que busca mantener su pasión intacta. Estos grupos, llamados ‘peñas’, lo componen en su mayoría profesionales, que se reúnen (en la mayoría de los casos, en restaurantes) para apoyar a sus equipos y realizar labores sociales.

Recientemente, han colaborado con eventos de recolección de víveres para los afectados por el sismo del 9 de octubre. De igual manera, las peñas del FC Barcelona y Real Madrid se unen para donaciones al Instituto Oncológico.

También, para diciembre, hacen donaciones de juguetes para los niños, y el resto del año, otras actividades. Además, participan con otras agrupaciones de clubes de demás latitudes en un torneo de fútbol denominado “Interpeñas de Panamá”, desde 2019.

La nueva temporada de este campeonato, en formato liga (sumatoria de puntos) iniciaría el 16 de enero próximo y se prolongaría hasta marzo. Así que estas personas viven el balompié dentro y fuera de la cancha.

Fuerza Merengue en Panamá, Peña VCF (Valencianista) de Panamá, Familia Blaugrana de Panamá, Peña Barcelonista de Panamá y Familia Blaugrana son algunas de las organizaciones que suman a cientos de aficionados en el país, varias con más de 20 años de fundación.

“El requisito para la formación de una peña del Real Madrid es mínimo tener 10 miembros y estar avalados por las autoridades del país y enviar esa documentación a España para lograr el aval y ser reconocidos por el club”, indicó Javier Cuevas, representante de la peña madridista Fuerza Merengue.

Por su parte, Ricardo Guardia, tesorero de la Junta Directiva y CM [Community Manager] de la Peña Familia Blaugrana de Panamá, señaló que optó por ser aficionado del FC Barcelona porque es un club “que no cierra sus puertas a los seguidores extranjeros. Muchos somos del Barça por historia [este año cumple 127 años, a finales de noviembre] por juego, por los colores, por la cantidad de leyendas que han defendido el escudo del club”.