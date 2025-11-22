Pellegrino celebra el título de Sudamericana con un Lanús que ha "sabido competir"

El entrenador argentino Mauricio Pellegrino felicitó a su Lanús por haber "sabido competir" hasta ganar este sábado ante Atlético Mineiro la Copa Sudamericana, el primer título en su carrera en los banquillos.

Aunque fue superado por el Galo en 120 minutos de juego en Asunción, el Granate de la provincia de Buenos Aires aguantó hasta los penales, en los que se lució el portero Nahuel Losada con tres atajadas.

Con esa misma capacidad para soportar las adversidades, los dirigidos por Pellegrino fueron verdugos durante el torneo de tres campeones de Libertadores: Vasco da Gama, Fluminense y Mineiro.

"Hemos sabido competir, estar a la altura, superar obstáculos y rivales de mucha categoría", celebró el exfutbolista, de 54 años, en rueda de prensa.

Minutos antes el entrenador rival, el también argentino Jorge Sampaoli, aseguró que el Galo mereció haber ganado por el desarrollo del partido.

Pellegrino reconoció que su defensa tuvo trabajo en el estadio Defensores del Chaco y que Losada "hizo buenas salvadas".

Pero "hay que saber competir más que nada" y "creo que en ese detalle fuimos mejores", destacó.

Después de iniciar su carrera como entrenador en 2012, Pellegrino ha dirigido en diez equipos de Argentina, España e Inglaterra, pero nunca había alcanzado un título.

Sin embargo, aseguró que ahora es el momento en el que más debe tener los pies sobre la tierra. "Soy la misma persona que ayer", "mañana hay que entrenar para mejorar", dijo el DT, reconocido por su estilo sobrio.

"Esta profesión la hago porque soy feliz, para mí eso es ganar", "no el que gana siempre tiene la verdad", remató.