Pedri afirma que la clave para ganar al Real Madrid pasa por frenar las contras

El centrocampista del Barcelona, Pedri, aseguró este sábado que su equipo debe saber parar "las contras" del Real Madrid para llevarse la Supercopa de España el primer título en juego este año, en Yedá, Arabia Saudita.

"Va a ser complicado, ellos van a querer tener esa revancha. Pero tenemos que hacernos dueños del partido. Ellos a las contras son muy fuertes. Tenemos que saber controlar el partido y tener esas vigilancias para que no nos puedan hacer daño", dijo Pedri en rueda de prensa.

El canario mostró su satisfacción por la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor otorgada por el Consejo Superior de Deportes del gobierno de España para que pueda seguir jugando con el Barça.

"Es muy buena noticia. Su posición era muy complicada, yo intenté consolar a Dani porque comemos en la misma mesa y es muy complicado saber que no vas a poder jugar. Muy contento por él y por Pau, van a aportar muchísimo", afirmó Pedri en la previa a la final.

"Cada club y cada persona tiene su opinión. Yo estoy contento de tenerlos en el equipo, son importantes para nosotros. Lo que opine la otra gente... cada uno tiene su opinión", prosiguió el jugador.

Pedri señaló que el vestuario está motivado y con ganas de disputar una final: "Tener en juego un título y contra el Madrid motiva a todos los jugadores. Con muchas ganas de que llegue el partido".

También desmintió que los internacionales españoles se negaran a jugar si no se inscribían a Olmo y Víctor para competir.

"Se dijo, pero me quedé sorprendido porque es mentira. A mí me encanta ir con la Selección. Es una mentira que espero que no se la creyese nadie", aseveró Pedri.