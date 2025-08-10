Pawol, árbitra pionera en Grandes Ligas, debuta detrás del plato en victoria de los Bravos

Jen Pawol hizo historia este domingo al convertirse en la primera mujer árbitra de home en un partido de temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, cantando bolas y strikes en la victoria de Atlanta 7x1 sobre Miami.

Un día después de su debut como primera mujer árbitra en las Grandes Ligas, Pawol volvió a marcar un hito al estar detrás del plato en otro partido, consolidando su lugar en la élite del arbitraje profesional.

Pawol ofició como árbitra de primera base en el primer encuentro de la doble jornada del sábado y se encargó de la tercera base en el segundo partido. Sin embargo, fue detrás del plato donde participó en todos los lanzamientos durante el último duelo de la serie.

La árbitra comenzó el domingo con un strike cantado al primer bateador de Miami, Xavier Edwards, tras un lanzamiento del zurdo de los Bravos, Joey Wentz.

El primer ponche cantado por Pawol llegó con cuenta de 1 bola y 2 strikes, tras un lanzamiento de Wentz contra Kyle Stowers, de los Marlins, en la parte alta de la quinta entrada.

También se acercó al montículo para acelerar la visita de un coach asistente a Wentz en la cuarta entrada, recibiendo aplausos del público.

Pawol describió su experiencia del sábado como un sueño hecho realidad y afirmó que su grupo de árbitros tiene un trabajo en equipo muy parecido al de los atletas.

"Estoy muy agradecida a mi familia, a las Grandes Ligas de béisbol por crear un ambiente de trabajo tan increíble", dijo. "A todos los árbitros con los que trabajo... es una camaradería increíble. Trabajamos duro pero nos divertimos", aseguró.