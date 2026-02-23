Pau Gasol asume la presidencia de la comisión de deportistas del COI

El antiguo jugador de básquet español, Pau Gasol, fue elegido este viernes presidente de la comisión de deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI), un nuevo paso en su vertiginosa ascensión en la máxima instancia del deporte mundial.

Reunida en Milán a dos días del final de los Juegos de Invierno, la comisión de deportistas eligió al catalán de 45 años, que permanecerá en el cargo al menos hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, indicó el organismo olímpico en un comunicado.

"Desde mi elección en Tokio en 2021, estoy viviendo una experiencia increíble, muy enriquecedora, y tengo muchas ganas de seguir en este camino", declaró el antiguo pívot del FC Barcelona y Los Angeles Lakers, entre otros, citado en el comunicado.

En este cargo tan visible, Gasol sucede a la finlandesa Emma Terho, que lo ocupaba desde 2021 y había sido reelegida en dos ocasiones, y a la zimbabuense Kirsty Coventry, elegida el año pasado al frente del COI.

Leyenda del básquet español, el campeón del mundo de 2006 y triple campeón de Europa (2009, 2011, 2015) participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos y se colgó la plata en 2008 y 2012, y el bronce en 2016.

Ganó además dos anillos con los Lakers en 2009 y 2010.

Además de la comisión de deportistas, se incorporó a la comisión de coordinación de los Juegos Olímpicos de 2028 —encargada de supervisar sus preparativos—, así como a la comisión de ética.