Patrocinador y marca deportiva del Israel-Premier Tech quieren cambio de nombre

Premier Tech, copatrocinador del equipo ciclista Israel-Premier Tech, objetivo de las protestas propalestinas en la última Vuelta a España, y la marca deportiva que equipa a la formación están presionando para la supresión de "Israel" del nombre, algo a lo que sus dirigentes se niegan.

El caos vivido en la Vuelta, donde cuatro etapas tuvieron que ser acortadas por manifestaciones contra este equipo del millonario israelí-canadiense Sylvan Adams, ha generado movimientos internos en el seno de la formación.

"Se lo he dicho al equipo: sin cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos", declaró a Cycling News el fundador de Factor, la marca deportiva que viste al Israel-Premier Tech y que se ha reunido con el propio Sylvan Adams.

El copatrocinador del equipo, la multinacional Premier Tech, cuya sede está en Canadá, también aboga por un cambio de nombre y una nueva imagen de marca.

"Estamos atentos a la situación de la escena internacional, que ha cambiado mucho desde nuestra llegada al WorldTour en 2017", explicó esa empresa en un comunciado.

"Nuestra expectativa es que el equipo evolucione hacia una nueva denominación que excluye el término Israel y que adopte una nueva identidad y una nueva imagen de marca", precisa la multinacional.

Las peticiones se han encontrado por ahora con la negativa de los responsables del equipo ciclista.

"Estamos en fase de planificación para la marca en 2026 y comunicaremos todo cambio potencial en el momento que corresponda", respondió el equipo en un comunicado este jueves.

Durante la Vuelta, con la intención de favorecer la seguridad de sus ciclistas y del resto del pelotón, el Israel-Premier Tech decidió retirar de sus maillots el nombre de Israel, pero ello no apaciguó la situación y la Vuelta acabó con una última etapa de caos total en Madrid, con un recorrido acortado y más de 100.000 manifestantes.

Los organizadores de O Gran Camiño, una carrera española que se disputa en la región de Galicia (noroeste de España) y que no forma parte del calendario WorldTour, anunciaron la pasada semana que no querían invitar al Israel-Premier Tech para su edición de 2026.