Para Brasil "nunca hay partidos amistosos", asegura Ancelotti sobre India

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que su equipo se toma muy en serio el partido contra India de la próxima semana porque para la pentacampeona mundial "nunca hay partidos amistosos".

Brasil, quinta en el ranking mundial y con estrellas como Vinícius Júnior, se enfrentará a India en Calcuta el 3 de octubre, en el que será el primer juego de la Seleçao en un país donde el fútbol despierta una gran pasión a pesar de la abrumadora popularidad del críquet.

Será la ocasión también para el público local de ver de cerca a uno de los equipos más emblemáticos del mundo.

"Brasil tiene seguidores en todos los rincones del mundo", declaró Ancelotti, citado por el diario The Times of India.

"Es un placer para nosotros jugar en India, no solo por los aficionados brasileños, sino también por los de India", añadió.

Aunque se trata de un partido sin nada en juego, el veterano técnico italiano de 67 años dijo que Brasil lo afrontará con la máxima seriedad: "Es un partido preparatorio, un amistoso, pero para nosotros nunca hay partidos amistosos".

India, número 138 en el ranking FIFA, nunca se ha clasificado para un Mundial, pero el fútbol sigue siendo enormemente popular, especialmente en Calcuta y en la ciudad sureña de Kochi.

Ancelotti afirmó que el encuentro también ofrecerá a Brasil la oportunidad de conocer una nueva cultura futbolística.

"Tenemos que conocer a otras naciones, otras culturas. Estamos acostumbrados a jugar amistosos contra estilos diferentes", señaló el técnico, que asumió el cargo el año pasado.

"India será emocionante. Es cierto que India no tiene una gran experiencia (a nivel internacional), pero para nosotros es importante saber cómo juegan. Nunca he estado en India. Estoy muy ilusionado por ir a Calcuta", dijo.

Aunque la selección brasileña nunca haya jugado en India, el legendario Pelé visitó el país asiático en 1977 y 2015.

La delegación brasileña llegará al gigante asiático después de disputar dos amistosos en Australia, frente a la selección local, el próximo viernes en Townsville y el 29 de septiembre en Brisbane.

Pese a la llegada de Ancelotti, uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol y ganador de cinco títulos de la Liga de Campeones como técnico (un récord), Brasil no pudo romper en Norteamérica su sequía mundialista y el de 2002 sigue siendo su último título planetario.

En el Mundial de este mismo verano, fue eliminada por Noruega en octavos de final.