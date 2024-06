Para Bélgica, la Eurocopa de borrón y cuenta nueva arranca contra Eslovaquia

Dieciocho meses después de un Mundial de Catar para olvidar, Bélgica, debilitada en defensa y sin Thibaut Courtois, inicia el asalto hacia un primer gran título midiéndose a Eslovaquia el lunes, en su entrada en liza en el grupo E de la Eurocopa-2024.

Debido a su bajo rendimiento, estrellas fuera de forma, un malestar palpable en el vestuario y con el español Roberto Martínez sin ideas en su final de mandato como seleccionador, los Diablos Rojos atravesaron su particular infierno en Catar.

Esa competición era además la última de la famosa "generación dorada" belga, que nunca logró convertir su talento en títulos. Eden Hazard, uno de sus mayores referentes, colgó las botas tras ese enorme fiasco, que ha dejado marca todavía a día de hoy.

"Creo que todo el mundo tiene hambre, pero tenemos que convertir el ambiente en lo más positivo posible porque no es fácil pasar muchos días y semanas juntos", declaró el nuevo seleccionador Dominic Tedesco a la página web de la UEFA.

- "Me da igual nuestro estatus"

Un año y medio después de la llegada del técnico germano-italiano, Bélgica no figura entre los favoritos a la victoria final y llega con perfil bajo, tras la desilusión en el Mundial-2018, en el que perdió la semifinal contra Francia, o las derrotas en cuartos de final de las dos últimas Eurocopas.

"Honestamente, me da igual nuestro estatus. Seamos o no favoritos, eso no cambia nada (...) Lo más importante es que nosotros, en el vestuario, creamos", lanzó el defensa Timothy Castagne.

Invicto durante los 14 partidos a las órdenes de Tedesco (10 victorias y 4 empates), Bélgica volverá a apostar de nuevo en su ataque, que ha anotado tres o más goles en la mitad de esos partidos.

A las riendas siguen los inagotables Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne, capitán, dos estrellas de las que dependen en buen grado las opciones de Bélgica en la competición.

Pero los Diablos Rojos cuentan también con Charles de Ketelaere, imparable este año con el Atalanta, o con Jeremy Doku, una de las revelaciones del todopoderoso Manchester City.

Pero el punto débil de la selección es la defensa, que llega debilitada a Alemania.

- Casteels reemplaza a Courtois

El veterano Jan Vertonghen (37 años) y Arthur Theate no se han recuperado del todo de sus molestias, Axel Witsel se entrena por separado y Thomas Meunier sigue recuperándose de su muslo derecho en Bélgica, sin fecha prevista por el momento para reintegrarse a la selección.

En la defensa de cuatro que debería alinear Tedesco, Castagne, con 43 partidos como internacional, será el más veterano de la probable defensa titular, junto a Zeno Debast, Wout Faes y Maxim de Cuyper, que suman entre los tres 25 partidos con Bélgica.

En la portería, Koen Casteels tendrá la dura tara, a sus casi 32 años, de hacer olvidar al emblemático Thibaut Courtois, a quien Tedesco no ha llevado a Alemania pese a su victoria en Liga de Campeones con el Real Madrid.

Por su parte, Eslovaquia, en su tercera participación en una Eurocopa, no llega al torneo para ser una víctima.

"Nuestro portero (Martin) Dubravka me ha dicho que si no marco dos veces contra los belgas, me meterá una bofetada (risas). Pero sé lo que quiere decir: tenemos que jugar con confianza, incluso si no somos favoritos. Todos creemos", bromeó Lukas Haraslin, atacante del Sparta de Praga, en rueda de prensa.