$!‘Panas’ arrasaron en el surf

Un desempeño superlativo fue lo presentado por la Selección Nacional de Surf de Panamá en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, que se celebran en Guatemala. El equipo canalero cosechó nueve medallas: cinco de oro (de las ocho doradas disponibles), dos de plata y dos de bronce, coronándose como el máximo ganador de esta disciplina en la justa regional. La representación de Guatemala se adjudicó el segundo puesto (1 oro, 2 platas y 2 bronces), seguido de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

“Orgulloso y satisfecho, el equipo en general está rendiendo los frutos de las decisiones tomadas en base a resultados científicos, gracias a las mediciones a través de una plataforma digital, que nos indica quienes tienen el nivel para competir en este tipo de eventos”, dijo el presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), Bruno Sánchez.

“Uno espera lo mejor, pero se mantiene modesto, aunque estábamos seguros de que éramos los más fuertes de Centroamérica y ahora lo confirmamos, somos los número uno”, añadió.

Esta selección de Panamá estaba formada por Kai Gale Grani, Enilda “Samanta” Alonso y Isabella Goodwin (categoría Open); Verónica Correa, Edwin Núñez y David Díaz (bodyboard); Stephanie “Stevie” Bodden y Edonays Caballero (Stand Up Race -SUP); y Agustín Cedeño, Layla Brady y Edwin Pérez (Longboard).

“Fue algo muy especial, fue puro surf y fue lo bonito de esto, dejar que el surf hable”, expresó Agustín Cedeño. Las competencias de surf en estos juegos finalizaron el pasado 21 de octubre y se espera que hoy ya estos atletas panameños hayan regresado a casa. Sánchez reiteró que el objetivo principal es la clasificación como equipo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.