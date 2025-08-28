Panameños en la gran carpa

De los seis panameños que iniciaron la temporada en las Grandes Ligas de Béisbol de EE.UU., solo tres se mantienen activos.

En los Cardenales de San Luis, Iván Herrera continúa como uno de los bateadores poderosos y consistentes de la Liga Nacional, con una temporada en la que batea para .281.

Su compatriota en los Phillies de Filadelfia, Edmundo Sosa, llegó esta semana a 31 carreras remolcadas en la campaña. Batea .269 en la temporada.

En el caso de José Caballero, llegó a los Yankees de Nueva York procedente de los Rays de Tampa Bay. Esta temporada ha visto acción en 103 juegos y tiene 41 bases robadas, liderando ese departamento en la MLB.

Miguel Amaya, de los Cubs, había iniciado una buena temporada con un promedio de bateo de .281. Estuvo en la lista de lesionados por 60 días tras una distensión en el oblicuo izquierdo y fue receptor titular de los Cachorros en Toronto, solo para abandonar el partido con un esguince de tobillo.

Justin Lawrence está en la lista de lesionados. Sus números con los Piratas de Pittsburgh en 2025 son: 11 juegos jugados, 1-0 con una efectividad de 0.79. Actualmente, mantiene una asignación de rehabilitación en los Indians de Indianápolis.

Los Azulejos de Toronto enviaron el pasado 3 de agosto a Triple-A al campocorto panameño Leonardo Jiménez. En lo que va de temporada, Jiménez ha disputado 18 partidos con un promedio de .071, pero su presencia defensiva y su desarrollo siguen siendo parte del plan a largo plazo de los Azulejos.