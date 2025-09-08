Panamá vuelve a empatar y suma solo dos puntos en eliminatorias mundialistas

La Selección de Panamá sumó su segundo empate consecutivo en las eliminatorias rumbo a la Copa Del Mundo, luego de igualar 1-1 frente a Guatemala en el partido disputado en el Estadio Rommel Fernández la noche de este lunes, 8 de septiembre.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador gracias a Óscar Santis, quien aprovechó una jugada ofensiva para poner en ventaja a los guatemaltecos. Sin embargo, Panamá reaccionó y logró la igualdad con un tanto de Carlos Harvey, que desató la celebración de la Marea Roja.

Con este resultado, la Roja acumula dos puntos en el inicio de la clasificación rumbo al Mundial, mientras que Guatemala se lleva un punto como visitante.