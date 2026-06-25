$!Panamá: un equipo luchador y orgulloso

La Selección de Panamá regresó a su segundo Mundial de fútbol 2026, en Norteamérica, con la ilusión de mejorar su primera participación, la de Rusia 2018, donde perdió sus tres encuentros y terminó como el peor equipo de ese torneo.

En la cita de este año, el panorama pintaba distinto, y en el campo se comprobó que la Roja canalera no fue un rival fácil. A pesar de caer en sus dos primeros compromisos en el Grupo L, ante Ghana y Croacia, con igual marcador: 1-0, los jugadores mostraron garra y corazón.

“Nos vamos con la sensación que se podía hacer más, no se pudo, pero lo dimos todo en la cancha”, indicó el delantero José Fajardo.

“Todo Panamá, orgullosos de ustedes. Nos queda una batalla más y la afrontaremos todos juntos”, fue el mensaje compartido en redes sociales en las cuentas oficiales de la Federación Panameña de Fútbol, junto a varias fotos de los jugadores panameños en el partido mundialista ante Croacia.

Ahora, la Selección Nacional buscará cerrar su participación en el torneo cuando enfrente a Inglaterra en la última jornada del Grupo L, con la convicción de sacar sus primeros puntos.

“A la afición, que siga creyendo, que nosotros les vamos a dar esa alegría que necesitan”, señaló el volante Cristian “Fulo” Martínez, en referencia a Inglaterra.