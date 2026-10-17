$!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) realizó este sábado 17 de octubre el acto de presentación, abanderamiento y entrega de indumentaria a los 20 jugadores de la Selección Nacional U18 de Béisbol de Panamá que competirá en el Campeonato Panamericano (Premundial de Béisbol U18), el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.

”Nos declaramos preparados para lo que viene. Para nadie es un secreto que será un torneo muy complicado, pero nosotros tenemos un equipo bien conformado. Al inicio teníamos unas dudas sobre el equipo, pero poco a poco fuimos conformando y tenemos un equipo bastante competitivo”, indicó el mánager Rodrigo Merón.

”No vamos a pasear a Dominicana, tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestras familias. Vamos allá a hacer nuestro mayor esfuerzo, todos, jugadores y cuerpo técnico, y a buscar uno de los cuatro cupos para el Mundial de 2027”, agregó.

El equipo mantuvo su etapa de preparación por casi 40 días en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Por su parte, Abel Rodríguez, el capitán de la selección, dijo que “tengo la responsabilidad de llevar al equipo de ser campeones. Es un honor muy grande ser el capitán. Vamos a hacer un excelente trabajo, a dar lo mejor de cada uno y dejar a Panamá en alto”.

Franz Wever Guerra, vicepresidente de Fedebeis, aseguró que “este equipo no solamente va a representar al país, sino también la fe, esperanza y resistencia del pueblo panameño, que, pese a todas las vicisitudes, Panamá está en pie, y este equipo va a hacer el trabajo para sacar un buen resultado en este Premundial”.

Tanto jugadores como cuerpo técnico de la selección y dirigentes de la Fedebeis enviaron un mensaje de resiliencia y solidaridad a los damnificados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Por su boleto al Mundial

El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.

Panamá U18 quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.

El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 pm hora de República Dominicana (2:00 pm hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.