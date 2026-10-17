$!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados

<b>NÓMINA OFICIAL DE PANAMÁ U18:</b> LANZADORES: Abel Rodríguez Joel Richards Deyner Serna Yeremy De León Christian González César Berríos Dustin Pitti David Rodríguez RECEPTORES: Yadier Fuentes Néstor Ramos CUADRO INTERIOR: Winston Alonso Caleb Rivera Renso Tenas Daniel Méndez JARDINEROS: Carlos Sánchez Danel Long Edward Delgado Jonathan Ramos UTILITY: Xavier Waldron Lucas López CUERPO TÉCNICO Y DELEGACIÓN: Mánager: Rodrigo Merón Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez Trainer: Willy Serrano Coordinador U18: Rogelio Castillo