La selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá se anunció preparada para su debuta en la Copa Mundial de fútbol U17 Catar 2026.



El onceno canalero arrancará el torneo enfrentando, en el Grupo A, a su similar de Catar, en partido que se disputará el jueves, 19 de noviembre, desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 a.m. en Panamá).

Bajo la dirección del exfutbolista Felipe Baloy, La ‘Rojia’ de Panamá llega para pelear por un lugar en la siguiente ronda y para ello deberá enfrentar a Catar, Grecia y Egipto.

El miércoles 18 de noviembre en horas de la noche en la cancha 6 del Complejo del Estadio Al Thumama, el seleccionado Sub-17 realizó un suave entrenamiento a pocas horas de su debut mundialista.<br />



Será la quinta participación panameña en un Mundial Sub-17 y su partido número 11 en Mundiales de la categoría.

En México 2011 se llegó hasta octavos de final, en Emiratos Árabes Unidos 2013 (primera fase), Indonesia 2023 (primera fase) y Catar 2025 (primera fase).

En territorio mexicano se dio la mejor participación de Panamá en un Mundial Sub-17 al avanzar a octavos de final gracias al triunfo por 1-0 frente a Burkina Faso, anotación de Jorman Aguilar en el Estadio Corregidora, Querétaro.

En Indonesia 2023 se lograron dos empates, 1-1 frente al seleccionado local y 1-1 frente a Ecuador.

En total son 10 partidos disputados con uno ganado, dos (2) empates, siete (7) derrotas con nueve (9) goles anotados y 29 recibidos.

Los goles panameños en Mundiales Sub-17 han sido anotados por Jorman Aguilar (2), Oldemar Castillo (2), Werner Wald, Ervin Zorrilla, Moisés Richard, Joseph Pacheco y un autogol.

Será el primer enfrentamiento que Panamá tendrá frente a su similar de Catar en mundiales Sub-17.



FUENTE: www.fepafut.com