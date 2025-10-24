Panamá será la sede única de la Copa América de Béisbol

ML | La I Copa América de Beisbol se jugará completamente en Panamá, del 13 al 22 de noviembre. Así lo informó la Confederación Panamericana de Béisbol, luego de que la organización en la otra sede del torneo, Venezuela, no pudiera solventar temas logísticos.

“Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento”, precisó COPABE en un comunicado.

El torneo estaba dividido en dos grupos: el A con sede en Venezuela, y medía al anfitrión, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Mientras que el Grupo B, Panamá lo albergaba y jugaban también Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina.

Ahora el calendario y los grupos se mantienen como estaban planeados, pues el A se jugará en el estadio Mariano Rivera, de La Chorrera. Y el B, tendría otro estadio, se habla en Coclé.