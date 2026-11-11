Panamá pierde ante Guatemala en el Centroamericano Sub-21 de voleibol femenino

Panamá sufrió su segunda derrota en el XXI Campeonato Centroamericano Sub-21 Femenino de Voleibol, luego de caer 3-0 ante Guatemala en la segunda jornada del certamen que se disputa en Tegucigalpa, Honduras.

El equipo guatemalteco se impuso con parciales de 25-13, 25-21 y 25-16. El segundo set fue el más cerrado del encuentro, aunque Panamá no logró evitar la derrota.

El torneo, organizado por la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (AFECAVOL), se desarrolla del 10 al 15 de noviembre.