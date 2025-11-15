Panamá, enfocada en su ‘final’ ante El Salvador

El lateral derecho Michael Amir Murillo fue liberado de la concentración del equipo, debido a molestias musculares y habría viajado de regreso a Francia para reintegrarse al Olympique de Marseille, club donde milita.

Durante la tarde y bajo la lluvia, el grupo completó su segundo día ejercicios con la mirada del cuerpo técnico en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, en Juan Díaz, tras su regreso a casa, luego de vencer 3-2 al conjunto de Guatemala, en Guatemala, el pasado jueves; triunfo que mantiene a la ‘Sele’ con la esperanza de clasificar directo al Mundial 2026.

La selección mayor de fútbol de Panamá realizó este sábado 15 de noviembre una nueva sesión de práctica con miras al último partido de eliminatoria mundialista de Concacaf, ante la escuadra de El Salvador.

Previo al entrenamiento, el jugador Alberto Quintero, habló con los medios de comunicación. “Estamos a un partido muy importante y ahora toca estar tranquilos”. Añadió que “ahora estamos en casa y toca hacer valer esos tres puntos, lo más importante es ganar”. Pero, Panamá tendrá que estar pendiente del otro duelo del grupo A de esta fase de la eliminatoria: Guatemala ante Surinam, en el Estadio El Trébol, en Guatemala. Una victoria de Surinam complicaría las aspiraciones de Panamá, y se ha generado un ambiente de que Guatemala, sin posibilidades de clasificación, podría dejarse vencer.

“Creo en el profesionalismo de los jugadores (guatemaltecos). Están con su afición, están en su país, jugando un partido a pesar de que ya están eliminados. Tienen que terminar de alguna manera, sería una vergüenza que ellos regalen un partido. No lo creo y no lo veo así, creo que van a salir a hacer su partido y después, pase lo que pase, pues ya veremos”, dijo Quintero.

El duelo de los canaleros ante los salvadoreños, que ya aterrizaron en Panamá, será este 18 de noviembre, a las 8:00 a.m., en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Según la Federación Panameña de Fútbol, los jugadores panameños tendrán prácticas mañana domingo, en el Rommel Fernández, desde las 8:30 a.m.