Panamá en un Mundial inédito

Las nuevas promesas del fútbol panameño pisarán Bakú, Azerbaiyán, para participar en el primer Mundial Sub-15 de la FIFA, a celebrarse del 24 al 30 de octubre. Más de 189 federaciones nacionales representadas, tres mil jugadores y casi 1.000 partidos en una competición inédita con formato de 8 contra 8, seis jornadas, con dos tiempos de 20 minutos cada uno, y en un campo de 68 metros de largo y 47 de ancho (canchas más pequeñas).

César Aguilar, entrenador de la Selección Masculina Sub-15 de fútbol de Panamá, ya tiene sus 14 jugadores elegidos para afrontar este reto que tendrá su primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú. Panamá está en el Grupo Z, junto a Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte.

El encuentro inaugural para esta ‘Rojita’ será el sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte. Todos los partidos estarán disponibles en el streaming de FIFA. Luego de este torneo masculino, será el turno de la rama femenina en 2027 y, desde 2028, las federaciones miembro podrán participar con equipos sub-15 de ambos sexos en dos torneos diferentes.