Panamá dirá presente en el Panamericano de Sóftbol Masculino

Redacción
09 de febrero de 2026

La Preselección de Sóftbol de Panamá, se mantiene entrenando en el estadio de La Arena, en la provincia de Herrera, con miras al Torneo Clasificatorio Panamericano en Montería, Colombia.

En este evento participarán selecciones de alto nivel como Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, entre otros países del continente.

Este torneo representa, además, una etapa clave dentro del proceso de preparación de la selección nacional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia para la cuál Panamá logró su clasificación en el mes de octubre del año pasado en Guatemala.

$!Panamá dirá presente en el Panamericano de Sóftbol Masculino

Como parte de este plan de trabajo, la selección estará concentrada en la provincia de Herrera durante los días de carnavales, continuando con su preparación técnica y física con 24 jugadores.

El equipo viajará a Montería el día 19 de febrero, para afrontar este importante compromiso internacional del 21 al 28 de febrero 2026.

* Fuente: Pandeportes

