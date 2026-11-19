La selección femenina de fútbol de Panamá definió sus 23 convocadas para enfrentar a Canadá el próximo sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Concacaf W Championship, en un partido que podría darle al equipo nacional la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con datos publicados por la Federación Panameña de Fútbol, la entrenadora Toña Is dio a conocer la lista, integrada por 11 futbolistas que militan en clubes de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá y otras 12 que juegan en equipos del extranjero.

El encuentro se disputará a las 12:00 mediodía, hora de Panamá, en el Texas Health Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

La convocatoria está distribuida de la siguiente manera:

Porteras: Yenith Bailey (Inter Panamá CF), Farissa Córdoba (Umecit FC) y María Cervantes (SD Atlético Nacional).

Defensas: Katherine Castillo (CA San Lorenzo), Hilary Jaén (Slavia Praga), Wendy Natis (Kolbotn IL), Carina Baltrip Reyes (Olympique de Marsella), Rebeca Espinosa y Arlén Hernández (CD Plaza Amador).

Volantes: Karla Riley (Universidad de Chile), Aldrith Quintero (Kiryat Gat), Noemi Potier (Nantes FC), Carmen Montenegro (Inter Panamá CF), Deysiré Salazar (CD Origen) y Schiandra González (Umecit FC).

Delanteras: Sherline King (Oklahoma State), Ericka Araúz (Unifut), Riley Tanner (Sydney FC), Ana Quintero (Universidad del Sur de Florida), Emily Cedeño (CD Origen), Shayari Camarena (CD Plaza Amador), Analía Arosemena (Umecit FC) y Lineth Cedeño (FFC Turbine Potsdam).