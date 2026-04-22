Panamá conoce el camino para el boleto mundialista

ML | La Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá jugará ante su similar de Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, el cual otorgará clasificación de manera directa a cuatro selecciones (las semifinalistas del torneo) a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a tres selecciones (dos finalistas y el tercer lugar, más el anfitrión Estados Unidos) a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Tras confirmación de Concacaf, y luego de ganar su grupo en la Clasificatoria de Concacaf, Panamá conoció ayer que se medirá ante Canadá por el boleto mundialista, el próximo 28 de noviembre, en el Estadio Texas Health Mansfield, Mansfield, Texas, EE.UU. Los enfrentamientos de Cuartos de Final y el camino de cada equipo hacia la Final se han determinado con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA al 21 de abril de 2026, con los equipos clasificados del 1 al 8 y el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación en la ronda inicial. Por ello, las llaves quedaron así: Estados Unidos vs El Salvador y Costa Rica vs Jamaica, se disputarán el 27 de noviembre. Los ganadores se medirán en semis. Mientras que, en los duelos, Canadá vs Panamá y Costa Rica vs Jamaica, el 28 de noviembre, saldrán los otros dos semifinalistas.