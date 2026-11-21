La selección de béisbol de Panamá aseguró su clasificación a la súper ronda del Torneo Panamericano Sub-12, que se disputa en República Dominicana, tras vencer por abultamiento de carreras 13-0 a su similar de Perú.La novena canalera respaldó su triunfo con una contundente ofensiva de 10 imparables, entre los que destacaron cuatro cuadrangulares que sentenciaron el encuentro de forma temprana.Con este resultado, Panamá mantiene su invicto (2-0) y se medirá mañana domingo, a las 11:00 a.m. (hora panameña), ante México, también clasificado con marca de 2-0, para definir el liderato del grupo C en un certamen que otorga cuatro boletos al Mundial de Taiwán 2027.