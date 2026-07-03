Panamá clasifica a la segunda ronda de los clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto

La Selección Nacional Mayor de Panamá pasó a la segunda ronda de los clasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, tras vencer por marcador de 83 a 70 a Cuba, en la noche de ayer jueves 2 de julio y que tuvo como escenario la Arena Roberto Durán.

Los parciales fueron: Panamá 83 – 70 Cuba (20/15, 24/20; 17/17 y 22/18). El quinteto Nacional convirtió 39 puntos producto de trece (13) triples durante el partido.

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó que en ambas victorias ante Cuba, los tiros de larga distancia del conjunto panameño jugó un papel fundamental. En la noche del jueves, consiguieron 13 triples. Ricardo Lindo con cuatro (4) y Trevor Gaskins también con cuatro (4) se combinaron para sumar ocho (8) aciertos desde la línea de tres. Entre tanto, en el choque del pasado 27 de febrero, acumularon 12 triples, cuatro (4) de Luis Rodríguez Jr.

Panamá aseguró la primera mitad del partido por una ventaja de nueve puntos (44/35); en el tercer cuarto mantuvo la misma diferencia y cerró fuerte sumando cuatro unidades más, para ganar el encuentro por trece (83-70) y el pase la Segunda Ronda.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron Ricardo Lindo con 21 puntos, tomó cuatro rebotes, todos defensivos; dos asistencias, una falta, una pérdida de balón, cuatro robos y un bloqueo; seguido del capitán Iverson Molinar con 18 tantos, atrapó cuatro rebotes, tres fueron defensivos, fue el líder en asistencias con nueve, dos faltas, dos pérdidas, dos robos; el centro Eric Romero aportó con doble-doble, encestó 14 unidades, fue el líder debajo de los tableros con catorce rebotes, una asistencia, una falta, dos pérdida, dos robos de balón, recetó cuatro tapones y el veterano Trevor Gaskins también coló 14, cinco rebotes, todos fueron defensivos, dio seis asistencias, una falta y una pérdida.

Por Cuba, los más destacados Marcos Chacón con 18 tantos, seis rebotes, todos defensivos, seis asistencias; tres pérdidas de pelota y un bloqueo; acompañado del centro Anthony Rodríguez con doble-doble, anotó 16 puntos, capturó diez rebotes; una asistencia, una falta, tres pérdidas, un tapón y el capitán Sigfredo Casero con 10 unidades, dos rebotes, dos asistencias, una falta personal, dos pérdidas, tres robos y un tapón.

“Esta es mi segunda ventana y siento que pudimos recoger muchas cosas positivas de la anterior. El triple es una de las armas más importantes en el baloncesto moderno y con este grupo de jugadores fuimos más eficientes detrás de la línea”, dijo el director técnico de Panamá, el puertorriqueño, Nelson Colón.

”Para la siguiente ronda el nivel va a subir. Hubo jugadores que no pudieron venir y ojalá estén para las próximas ventanas porque vamos a necesitar ayuda. Si los podemos juntar a todos estoy seguro de que podemos entrar al Mundial de una manera contundente”, añadió el estratega.

El quinteto nacional jugará su segundo partido de local en la Arena Roberto Durán; el domingo 5 de julio a las 7:10p.m. ante Argentina; en el cierre de la Ventana 3 de la Primera Ronda.