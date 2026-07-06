Panamá clasifica a la segunda ronda

ML | La Selección Nacional Mayor de Baloncesto Panamá logró el pase a la Segunda Ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, tras vencer por marcador de 83 a 70 a Cuba, en la Arena Roberto Durán.

Sobre la actuación del conjunto canalero, su director técnico, el puertorriqueño, Nelson Colón, manifestó: “Esta es mi segunda ventana y siento que pudimos recoger muchas cosas positivas de la anterior. El triple es una de las armas más importantes en el baloncesto moderno y con este grupo de jugadores fuimos más eficientes detrás de la línea”.

“Para la siguiente ronda el nivel va a subir. Hubo jugadores que no pudieron venir y ojalá estén para las próximas ventanas porque vamos a necesitar ayuda. Si los podemos juntar a todos estoy seguro de que podemos entrar al Mundial de una manera contundente”, añadió.