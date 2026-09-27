Panamá cierra su participación en Santa Fe 2026 con reconocimiento a sus atletas

El Comité Olímpico de Panamá (COP) destacó la participación de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y reconoció el esfuerzo de los atletas que representaron al país durante la competencia.

El organismo resaltó que cada medalla y récord alcanzado es resultado de años de preparación, disciplina, sacrificio y trabajo conjunto entre los deportistas, federaciones, entrenadores, equipos multidisciplinarios y personal técnico y administrativo.

El COP también agradeció al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por el respaldo brindado a la delegación y destacó la coordinación entre ambas instituciones y las federaciones deportivas nacionales para generar mejores condiciones de preparación y participación internacional.

Según el Comité Olímpico, los resultados obtenidos en Santa Fe 2026 representan un punto de partida para continuar fortaleciendo los procesos de desarrollo del deporte olímpico panameño.

Con el cierre de estos Juegos, la atención se dirige ahora hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre, donde competirán jóvenes atletas panameños.

“Cada medalla representa esfuerzo. Cada récord representa perseverancia. Cada atleta representa el orgullo de un país”, destacó el COP en su mensaje de cierre.