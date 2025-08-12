Panamá aumenta su cosecha

La delegación deportiva de Panamá sumó ayer su segunda medalla en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción ASU 2025, que se celebran en la capital de Paraguay.

Isaac Dorati se colgó la presea de bronce, tras finalizar en tercer lugar en la modalidad de Espada individual, en la esgrima de estos juegos exclusivos para atletas de entre 12 a 22 años de edad, y en los cuales participan 41 países de América.

Dorati, uno de los abanderados de Panamá, en Fase de Grupos sostuvo 4 duelos, ganó tres y fue superado en uno.

Después, en Ronda de 16 venció (15-8) al salvadoreño Alexis Molina; en Cuartos de Final se impuso (15-8) al venezolano Miguel Figueroa y con ello aseguró, la medalla de bronce y el Diploma Panamericano Junior.

En la fase semifinal, el panameño fue superado (8-15) por Kruz Schembri, de Islas Vírgenes. El metal de Dorati se adjunta a la dorada de Emily Santos, ganada en los 100 metros pecho de la natación, el pasado domingo. Brasil lidera el medallero con 40 preseas (21 oro, 9 plata y 10 bronce).