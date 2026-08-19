Palmeiras impone jerarquía y Platense escribe una página histórica en Libertadores

Palmeiras sacó adelante una eliminatoria áspera y dramática ante Cerro Porteño para avanzar este miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, ronda a la que también accedió Platense al eliminar a Coquimbo Unido en los penales después de un cerrado empate sin goles.

Tras el empate 1-1 de la ida en Sao Paulo, Palmeiras selló su clasificación con un trabajado triunfo 1-0 en Asunción frente a un Ciclón guaraní que volvió a exigir al equipo del portugués Abel Ferreira hasta el final.

Palmeiras encontró la clasificación gracias a un verdugo inesperado para los dueños de casa.

El defensa central Gustavo Gómez, capitán de la selección paraguaya y también líder del Verdão, marcó de cabeza a los 41 minutos el único gol de una lluviosa noche en Asunción.

Dos veces campeón de la Libertadores bajo la conducción de Ferreira, Palmeiras mantiene vivo el sueño de conquistar su cuarta corona continental. Su próximo obstáculo será el ganador de la serie entre Liga de Quito y Mirassol de Brasil, que se definirá el jueves en la capital ecuatoriana.

A su turno, Platense, uno de los debutantes en esta Copa Libertadores, escribió una página histórica al clasificarse a cuartos al derrotar 7-6 en los penales a Coquimbo Unido, luego de un cerrado empate sin goles en suelo chileno.

El conjunto argentino se enfrentará en la siguiente etapa con Fluminense, que el martes también necesitó una tanda de penales y una brillante actuación del veterano arquero Fábio para eliminar al argentino Independiente Rivadavia.

- Escenarios abiertos -

Las dos últimas series de los octavos de final, que quedaron abiertas tras los partidos de ida, se definirán este jueves.

Rosario Central y Corinthians firmaron un intenso empate sin goles en Argentina, mientras Liga de Quito igualó 1-1 ante Mirassol, dejando todo pendiente para las revanchas en Sao Paulo y Quito.

En el Gigante de Arroyito, Central intentó imponer condiciones desde el inicio impulsado por su público y por la calidad de Ángel Di María. Sin embargo, Corinthians respondió con orden, neutralizó buena parte de los intentos del conjunto rosarino y también generó peligro sobre el arco rival.

El escenario será muy distinto en la Neo Química Arena, donde Corinthians contará con Memphis Depay. El neerlandés seguirá en el club hasta 2028 después de que la dirigencia diera marcha atrás en su decisión de no renovarle el contrato y retomara las negociaciones, presionada por las críticas de la afición.

Liga de Quito, por su parte, salió bien parado de una visita exigente a Mirassol.

Los brasileños se adelantaron a los 15 minutos por medio de Eduardo, tras un error en la salida del conjunto ecuatoriano. Pero los albos, campeones de América en 2008, asumieron el control del partido y encontraron el empate a los 82 minutos gracias a Michael Estrada.

Con la igualdad en el bolsillo, Liga regresará a los 2.850 m de altitud de Quito con la oportunidad de definir la clasificación ante su público.

- Dos excampeones en cuartos -

Estudiantes y Fluminense se instalaron el martes en cuartos tras superar a la Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia, respectivamente, en una jornada que también dejó la victoria 1-0 de Independiente del Valle sobre Deportes Tolima en un partido pendiente de los octavos.

En Santiago, el Pincha apeló al peso de sus cuatro títulos continentales y resolvió la serie con autoridad.

Joaquín Correa abrió el marcador antes del descanso y Guido Carrillo firmó un doblete en el complemento para encaminar un contundente 3-0 que liquidó la eliminatoria y confirmó el regreso del Pincha entre los ocho mejores del continente.

Estudiantes enfrentará al vencedor del choque entre Corinthians y Rosario Central.

Mucho más trabajada fue la clasificación de Fluminense.

El campeón de la Libertadores 2023 eliminó a Independiente Rivadavia en los penales 5-4 tras igualar 1-1 en el global.

Kevin Serna adelantó al Flu en Mendoza, pero Álex Arce empató en el descuento y llevó la definición a los once metros. Allí apareció el veterano arquero Fábio, de 45 años, para detener dos lanzamientos y meter a los cariocas en los cuartos.

El Flu jugará contra Platense por el pase a las semifinales.