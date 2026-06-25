Países Bajos avanza como líder de grupo y se cita con Marruecos

En un duelo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, Países Bajos derrotó este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el primer lugar del Grupo F del Mundial 2026.

Con este liderato, la escuadra de Ronald Koeman se citó en dieciseisavos de final con Marruecos, en un duelo a disputarse el lunes en Monterrey (México), y eludió un indeseado cruce temprano con Brasil.

La escuadra neerlandesa concluyó en cabeza de la llave con siete puntos, seguida de los clasificados Japón (5) y Suecia (4) y del eliminado Túnez (0).

La mexicana Katia Itzel García se convirtió en la primera latinoamericana en pitar en un partido de un Mundial masculino. Es también la segunda árbitra principal en Norteamérica 2026, después de la estadounidense Tori Penso.

La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino al dirigir en el Mundial de Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos ganó con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7') y Jan Paul van Hecke (62').

Hazem Mastouri (54') descontó para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó igualado 1-1.

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó la difícil misión de chocar con el pentacampeón mundial Brasil el lunes en Houston.

- Breve susto en Kansas City -

El juego en Kansas City arrancó a la hora prevista después de que la temida tormenta eléctrica descargara dos horas antes.

El choque no llegó a ser detenido pero una constante lluvia remojó durante toda la tarde a la ola naranja que formaron los 68.391 aficionados en las gradas.

El primer sobresalto en el banco de Koeman ocurrió con menos de dos minutos de juego, cuando el tunecino Ismael Gharbi remató defectuosamente desde el corazón del área.

Con Gharbi aún lamentándose llegó el autogol del equipo norafricano que abrió el triunfo neerlandés.

Tras una larga sucesión de pases, el estelar carrilero Denzel Dumfries irrumpió por el pico derecho del área y envió un peligroso centro que Ellyes Skhiri despejó en su propia portería.

Fue un nuevo infortunio para Túnez en un torneo en el que fue noticia por la fulminante destitución del seleccionador Sabri Lamouchi después del primer partido.

Cinco minutos más tarde, Katia Itzel García señaló una falta al borde del área que Tijjani Reijnders envió a la cabeza de Virgil van Dijk.

El capitán neerlandés la peinó al área pequeña para que Brobbey convirtiera su tercer tanto de este torneo, tras su doblete en la goleada 5-1 ante Suecia.

Parecía que con esta ventaja Países Bajos no debía preocuparse en exceso a lo que ocurría en Arlington (Texas) en el duelo entre Japón y Suecia, que llegó sin goles al descanso.

Pero en la reanudación llegaron casi consecutivamente el descuento de Túnez, con un cabezazo de Mastouri a la salida de un córner, y el primer gol de Japón en Arlington.

El liderato de Países Bajos pendía de un hilo pero el susto pasó rápido con el tercer gol neerlandés, obra de Van Hecke tras otro cabezazo tras tiro de esquina, y el tanto del empate de Suecia ante los nipones.

Koeman respiró en el banco e introdujo a su veterana figura Memphis Depay para seguir ganando rodaje para los próximos partidos.

Países Bajos completó así su sexta fase de grupos consecutiva sin perder un partido en los Mundiales y reforzó su confianza para el cruce del lunes frente a Marruecos.