Países Bajos apuntilla a Túnez y enfrentará a Marruecos en 16avos del Mundial

Con un histórico arbitraje de la mexicana Katia Itzel García, Países Bajos venció este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el primer lugar del Grupo F del Mundial 2026.

Con este liderato, la escuadra de Ronald Koeman se citó en dieciseisavos de final con Marruecos, el lunes en Monterrey (México), y eludió un indeseado cruce temprano con Brasil.

La selección neerlandesa concluyó en cabeza de la llave con siete puntos, seguida de los clasificados Japón (5) y Suecia (4) y del eliminado Túnez (0).

Para la escuadra norteafricana fue el fin del suplicio que han vivido todo el torneo, en el que sufrieron tres amplias derrotas con 12 goles en contra y dos a favor.

"No estuvimos al nivel para este Mundial, está claro", dijo el francés Hervé Renard, que tomó el equipo de urgencia tras la destitución fulminante de Sabri Lamouchi después de la primera derrota.

"La federación me llamó para una misión muy corta (...) Ahora tiene que sentarse y analizar todo", se limitó a decir sobre su continuidad en el cargo.

El choque también vio a Katia Itzel García convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir un partido de un Mundial masculino.

La mexicana es la segunda árbitra principal en Norteamérica 2026, después de la estadounidense Tori Penso. Ambas siguen el camino abierto por la francesa Stéphanie Frappart con su participación en el Mundial de Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos ganó con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7') y Jan Paul van Hecke (62').

Hazem Mastouri (54') descontó para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó igualado 1-1.

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó la difícil misión de chocar con el pentacampeón mundial Brasil el lunes en Houston, si bien Países Bajos tampoco se puede confiar ante la pujante Marruecos.

"Es un buen equipo, con mucha calidad y que puede marcar con facilidad. Lo sabemos por el fútbol neerlandés", recalcó Koeman.

- Una marea naranja en Kansas City -

Antes de que rodara el balón, una marea Oranje ya se había apoderado de Kansas City.

Decenas de miles de aficionados neerlandeses desfilaron festivamente por las calles de esta apacible ciudad del medio oeste estadounidense antes de que irrumpiera la esperada tormenta eléctrica.

El juego pudo comenzar a la hora prevista pero los 68.391 espectadores soportaron estoicamente una incesante lluvia.

Resguardado en el banco, el primer sobresalto para Koeman ocurrió con menos de dos minutos de juego, cuando el tunecino Ismael Gharbi remató defectuosamente desde el corazón del área.

Con Gharbi aún lamentándose llegó el autogol que abrió el triunfo neerlandés.

Tras una larga sucesión de pases, el estelar carrilero Denzel Dumfries irrumpió por el pico derecho del área y envió un peligroso centro que Ellyes Skhiri despejó en su propia portería.

Cinco minutos más tarde, Katia García señaló una falta al borde del área que Tijjani Reijnders envió a la cabeza de Virgil van Dijk.

El capitán neerlandés la peinó al área pequeña para que Brobbey convirtiera su tercer tanto de este torneo, tras su doblete en la goleada 5-1 ante Suecia.

Parecía que con esta ventaja Países Bajos no debía preocuparse en exceso al duelo que libraban japoneses y suecos en Arlington (Texas).

Pero en la reanudación llegaron casi consecutivamente el descuento de Túnez, con un cabezazo de Mastouri a la salida de un córner, y el primer gol de Japón en Arlington.

El liderato de Países Bajos pendía de un hilo pero el susto pasó rápido con el tercer gol neerlandés, obra de Van Hecke con otro cabezazo tras tiro de esquina.

Países Bajos completó así su sexta fase de grupos consecutiva sin perder un partido en los Mundiales y reforzó su confianza para viajar a México a enfrentar a Marruecos.