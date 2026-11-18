<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Entre los atletas destacados del club y jóvenes promesas del flag football panameño podemos mencionar a Nicole Guerrero, Jimena Castillo, Ana Chanis, Amy Ayala, Ismael Jaén, Joseph Vásquez, Aarón Arroyo y Sebastián Paredes. Actualmente, la delegación femenina Sub-15 de Outlawz se encuentra preparándose para un nuevo desafío internacional: representar a Panamá en el Campeonato NFL Sub-15 Femenino, en Ciudad de México del 19 al 23 de noviembre de 2026. 'Cada viaje es la oportunidad de demostrar el talento de nuestros atletas, adquirir experiencias, abrir puertas y llevar con orgullo los colores de Panamá', indicaron voceros.