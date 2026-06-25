Osaka muy superior a Alexandrova en cuartos de Bad Homburg

Naomi Osaka (15ª del mundo) se mostró expeditiva contra Ekaterina Alexandrova (19ª), a la que batió 6-2, 6-2 en una hora en cuartos de final del torneo WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg, última prueba preparatoria antes de Wimbledon (29 junio-12 julio).

La tenista japonesa no dio opción a la rusa, que venía de sorprender a su compatriota Mirra Andreeva en la ronda precedente.

Cuatro veces campeona de Grand Slam (US Open 2018 y 2020, Abierto de Australia 2019 y 2021) y antigua número 1 mundial, Osaka se enfrentará el sábado en semifinales a la china Wang Xinyu (52ª), que se benefició de la retirada de la ucraniana Elina Svitolina (8ª), insuficientemente recuperada tras su clasificación para los cuartos el martes por la noche.

La japonesa de 28 años suma 13 finales —incluidos 7 títulos— en el circuito WTA, todas disputadas en pistas duras al aire libre.

Su última final, perdida contra la canadiense Victoria Mboko en el WTA 1000 de Montreal, se remonta a finales de julio de 2025, y su último título data del Abierto de Australia de 2021, hace cinco años y medio.

En Wimbledon, nunca ha pasado de la tercera ronda (2017, 2018, 2025).